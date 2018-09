Hoje às 20:54 Facebook

Um praticante de bodyboard, com 38 anos, morreu, esta terça-feira, depois de ter sido resgatado do mar por um grupo de surfistas, na praia do Norte, Nazaré.

Desconhece-se o que terá estado na origem da morte, já que se tratava de um homem com alguma experiência e o mar, embora numa zona não vigiada, não estava perigoso.