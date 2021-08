Onda arrastou família na Nazaré e menina de nove anos morreu afogada

Zulay Costa Hoje às 13:32, atualizado às 14:42 Facebook

Uma criança de nove anos, de nacionalidade francesa, morreu, esta sexta-feira, no mar da Nazaré. Outras quatro pessoas da família foram igualmente arrastadas pelas ondas, mas resistiram.

O caso aconteceu cerca das 9.30 horas. As pessoas estariam a "tirar umas fotografias junto à orla costeira e foram surpreendidos por uma onda que os arrastou", contou Ricardo Rebelo, adjunto de comando dos Bombeiros da Nazaré. Os adultos resistiram, mas a menina foi arrastada.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que a criança "estava à beira da água com familiares quando foram surpreendidos por uma onda tendo sido, posteriormente, arrastados pela corrente"

Os nadadores "estavam a acabar de chegar à praia" quando se depararam com a situação, acrescentou o adjunto de comando dos bombeiros. Também a embarcação da Estação Salva-vidas "chegou rapidamente ao local, tendo recolhido os nadadores-salvadores e a criança da água, transportando-os até às instalações da Estação Salva-vidas da Nazaré", explica a AMN.

Foi prestada assistência à criança e efetuadas manobras de reanimação "durante mais de uma hora", diz a AMN, mas, apesar dos esforços, não foi possível salvar a menina. A equipa médica da VMER acabou por declarar o óbito no local.

"Dois dos familiares da criança foram também resgatados pelos nadadores-salvadores", acrescenta a AMN.

Segundo apurou o JN, a mãe da menina e o tio foram assistidos no local e depois encaminhadas para o hospital de Alcobaça. A avó e o respetivo companheiro foram transportados ao hospital de Alcobaça, com ferimentos leves. As pessoas, todas de nacionalidade francesa, tinham entre nove e 65 anos.

Foram ativados para o local psicólogos do INEM e da Polícia Marítima, que estão a acompanhar os familiares da vítima.