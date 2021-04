Nazaré como exemplo de sustentabilidade para o mundo

Pedro Junceiro/Motor 24 Hoje às 21:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Ponto de encontro sustentável para entusiastas do surf e dos automóveis, o Mercedes-EQ Lounge da Nazaré afigura-se como uma declaração de intenções da marca alemã ao abrigo da sua estratégia de sustentabilidade. Sob a tónica do reaproveitamento e da reutilização, este espaço de lazer traduz o empenho da marca na redução da sua pegada ambiental, ajudando ao mesmo tempo a dinamizar a vila portuguesa "apadrinhada" pelo surfista Garrett McNamara.

Quando Garrett McNamara "domesticou" o temido canhão da Nazaré em 2011, obtendo o recorde de maior onda surfada até então, a vila piscatória ganhou destaque mundial e chamou para as suas águas muitos outros desportistas sedentos de adrenalina. Mas, mais do que isso, permitiu à Nazaré ganhar uma nova energia, que é agora explanada no Mercedes-EQ Lounge, um projeto totalmente focado na sustentabilidade que permite à Mercedes-Benz reforçar o seu vínculo à área do desporto, nomeadamente à do surf (da qual tem sido uma apoiante), e dar maior visibilidade à sua estratégia de sustentabilidade, indo além dos automóveis sem emissões.

O resultado é um espaço que, sem grandes investimentos financeiros, se tornou num exemplo de economia circular, com a companhia alemã a declarar que "reciclar e reutilizar foram palavras de ordem", servindo de conceitos transversais a todo o projeto desde a seleção de materiais à decoração. Desta forma, paredes, bancos, mesas, jardins, portas e janelas no interior foram pensados com recurso a materiais reciclados provenientes da própria construção original, que remonta ao princípio do século passado, ou da comunidade piscatória. Foi, aliás, da população local que a Mercedes-Benz recebeu dicas valiosas quanto a materiais e objetos descartados posteriormente reutilizados no EQ Lounge, como as madeiras provenientes de embarcações, os restos de cabos náuticos que deram à costa, bem como madeiras provenientes de florestas sustentáveis, rolhas de cortiça e até cintos velhos.

De forma complementar, este espaço, que contou também com a visão de McNamara na sua conceção, privilegia a eficiência energética, recorrendo a energias renováveis em larga escala: as águas quentes sanitárias resultam de painéis fotovoltaicos, enquanto o aquecimento do interior é feito a partir de uma salamandra e o abastecimento de água às zonas técnicas e para a rega é proveniente do reaproveitamento das águas pluviais.

Fazendo a ligação com o universo dos automóveis, há também quatro postos de carregamento para elétricos, sendo aqui dado mais um exemplo de reaproveitamento. A energia dos painéis fotovoltaicos é armazenada numa bateria de grandes dimensões de uma das primeiras unidades do Classe B 100% elétrico, que é utilizada agora numa segunda "vida".

Quanto à possibilidade de expandir este conceito a mais locais do país, tal não é impossível, mas está, por agora, fora dos planos da marca.