Petição na Nazaré contra obras que vão descaracterizar Sítio

Maria Anabela Silva Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Projeto prevê a demolição de muros centenários do miradouro, que serão substituídos por pilaretes e por uma plataforma suspensa.

A obra de estabilização de arribas que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) se prepara para iniciar no Sítio da Nazaré está a provocar a indignação da população. Sem porem em causa a necessidade da intervenção, que visa "proteger pessoas e bens", os contestatários insurgem-se contra a solução adotada que prevê a demolição de muros centenários no promontório e a instalação de uma plataforma suspensa no designado Bico da Memória, usado como miradouro.

A APA garante que o projeto foi aprovado pela Direção Geral de Património Cultural e que "respeita o enquadramento patrimonial e paisagístico envolvente". Posição diferente tem o Movimento Cívico pela Defesa do Promontório da Nazaré, que junta várias associações locais e que está a promover uma petição, a exigir que sejam encontradas alternativas que "não firam a essência identitária do local", até agora subscrita por 1600 pessoas. Este domingo, pelas 11.30 horas, haverá uma manifestação junto à Ermida da Memória,