Surfista de 47 anos morre na praia do Norte na Nazaré

JN Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 47 anos, de nacionalidade brasileira, morreu esta quinta-feira à tarde depois de ter sofrido uma queda enquanto praticava surf rebocado na praia do Norte, na Nazaré.

O alerta para o incidente foi dado às 16.20 horas e de acordo com o comunicado da Autoridade Marítima Nacional foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e do INEM.

O surfista, um homem de 47 anos e de nacionalidade brasileira, caiu enquanto praticava surf rebocado (em que o surfista é rebocado para a onda por uma mota de água) e "foi resgatado para o areal pela mota de água de apoio à atividade, tendo os nadadores-salvadores verificado que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, iniciando as manobras de reanimação", diz a nota. No entanto, o óbito foi declarado no local pelos elementos do INEM e o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

PUB

O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta da ocorrência.