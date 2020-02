Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

As condições meteorológicas ajustaram-se e o Big Wave Tour toma de assalto a Praia do Norte. Um padrão de tempestade muito activo no Atlântico Norte criará uma série de ondas XXL.

O Big Wave Tour (BWT), da Liga Mundial de Surf (WSL), emitiu um Alerta Verde para o Nazaré Tow Surfing Challenge, que se realiza esta terça-feira.

Leia mais em Jornal de Leiria