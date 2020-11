Acidente aparatoso condiciona trânsito na A8 em Óbidos

Francisco Pedro Hoje às 19:25 Facebook

O despiste de um pesado de transporte de viaturas ligeiras causou est sexta-feira à tarde grandes constrangimentos à circulação rodoviária, na Auto Estrada do Oeste (A8), na zona de Óbidos. Apesar de aparatoso, o acidente não causou vítimas.

Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta foi dado às 16.57 horas, depois de um camião carregado com automóveis se ter despistado e tombado na via, ao quilómetro 75, no sentido norte-sul, junto ao nó de acesso à A15.

Na sequência do despiste, foram projetadas para a via quatro das seis viaturas que faziam parte da carga e outras três, que circulavam na A8, sofreram danos.

O trânsito continuava a circular de forma condicionada ao início da noite, nos dois sentidos, devido aos trabalhos de remoção dos veículos acidentados.