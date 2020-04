Desalojadas mãe e filha idosas em incêndio em freguesia de Óbidos

JN/Agências Hoje às 18:21 Facebook

Uma idosa de 91 anos e a filha ficaram esta quarta-feira desalojadas na sequência de um incêndio numa habitação nas Gaeiras, no concelho de Óbidos, informaram os bombeiros.

O fogo deflagrou cerca das 15 horas "num anexo da habitação", na urbanização de Santo António, na freguesia de Gaeiras, e propagou-se a um quarto contíguo no rés-do-chão e a outro no primeiro andar da moradia, que ficou com "dois quartos, a sala e a cozinha sem condições de habitabilidade, e o anexo completamente destruído", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Óbidos, Marco Martins.

Na sequência do incêndio, a mulher de 91 anos teve de ser transportada ao Hospital das Caldas da Rainha, "por ser hipertensa e se encontrar com problemas de ansiedade".

A filha, com cerca de 70 anos, foi assistida no local pelos bombeiros.

Mãe e filha ficaram desalojadas e foram deslocadas para casa de familiares, segundo Marco Martins.

No local estivaram quatro veículos e 10 operacionais dos bombeiros de Óbidos e elementos da GNR.