Festival de Chocolate de Óbidos online entre fevereiro e junho

Este ano, o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos vai decorrer apenas online, devido à pandemia de covid-19. A primeira iniciativa está marcada para 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, e a última está agendada para 1 de junho, Dia Mundial da Criança.

Apesar de o evento ter um formato apenas digital, o administrador da Óbidos Criativa, Alexandre Ferreira, revela que haverá alguns "apontamentos cenográficos" feitos com chocolate, alusivas ao Dia dos Namorados, à Páscoa, ao Dia do Pai, ao Dia da Mãe e ao Dia da Criança. "São os cinco momentos que vamos celebrar, com mudanças na decoração, à porta da Vila."

Alexandre Ferreira adianta ainda ao JN que vão divulgar as iniciativas promovidas no âmbito do Festival de Chocolate através de uma plataforma digital criada para este fim, onde decorrerão conversas com chefs e especialistas na área, workshops e cursos de chocolataria, e serão disponibilizados tutoriais.

Além disso, o administrador da Óbidos Criativa explica que será alojada uma loja virtual no site do Município de Óbidos, onde será possível adquirir produtos únicos em chocolate. Embora sem data marcada, está também prevista uma exposição com os cartazes alusivos às 18 edições anteriores do Festival do Chocolate e com cartazes de algumas marcas de chocolate "vintage". Todas as iniciativas serão também divulgadas nas redes sociais.