Festival de Chocolate de Óbidos regressa hoje com música, cinema e literatura

Os loucos anos 20 são o tema do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, para celebrar os 20 anos passados desde a primeira edição. O evento, a que assistiram mais de dois milhões de visitantes neste período, regressou hoje à vila do distrito de Leiria, em formato presencial.

Ao longo de seis dias, repartidos por dois fins de semana, o programa está recheado de iniciativas, que têm como ingredientes chocolate, música, cinema, dança, literatura, teatro e física, promovidas em toda a vila.

Os showcookings são um dos momentos altos do festival, com sete momentos distintos, ao longo do dia, protagonizados por diferentes chefs, no Auditório Municipal da Casa da Música.

Destaque para sábado, às 16 horas, em que Sara Soares ensinará a fazer pastelaria vegan. Os visitantes podem ainda assistir a aulas de cocktails e bebidas com chocolate, sempre às 18 horas, no antigo mercado.

A pensar nas crianças entre os 6 e os 11 anos vão decorrer várias oficinas e ateliês sobre literatura, teatro, física, arte e cinema, na Casa José Saramago - Biblioteca Municipal, com a duração de uma hora. Os mais pequenos têm ainda um espaço para brincar no Largo de S. Pedro.

Uma visita à fábrica de chocolate, às esculturas de chocolate, à produção de chocolate e esculturas ao vivo e à exposição Moda com Chocolate, no Museu Abílio, são outras propostas deixadas pela organização.

Música sai à rua

Durante os seis dias do evento, a música será uma constante nas ruas, com a atuação das "walking bands" West Note, Cottas Club Jazz Club e Toupeiros d" Óbidos, às 13.30, 15, 16.30 e 18 horas.

Os momentos de animação serão ainda assegurados por cinco performances da Accademia Creativa pela vila, a que se juntam, no domingo, a Academia Óbidos Dance, com quatro atuações, na Praça de Santa Maria.

E porque o tema desta edição são os loucos nos 20, a organização do festival vai exibir vários filmes mudos, na Livraria da Adega. O cartaz propõe Gato Felix, Mickey Mouse, Charlie Chaplin, Oliver Twist, Phanton of the Opera e Harold Lloyd na Eastern.

O evento prossegue nos dias 1, 2 e 3 de abril, com uma programação semelhante. As portas do festival abrem às 11 horas e fecham às 23 horas às sextas-feiras e sábados, e às 20 horas de domingo. As crianças até aos 3 anos não pagam, entre os 4 e os 11 o bilhete custa cinco euros e a partir dessa idade 7 euros.