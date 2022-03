Festival de chocolate derrete visitantes

Evento decorre, pela primeira vez, em toda a vila. Fábrica é o principal ponto de atração. Loucos anos 20 é o mote desta edição que acontece neste fim de semana e no próximo.

Residentes em Lisboa, André Magrinho e Luciana Martins voltaram, pela segunda vez, ao Festival Internacional do Chocolate de Óbidos, (que decorre este fim de semana e no próximo) atraídos pelo principal ingrediente do evento e pelo "ecossistema" da vila. "Óbidos tem um ambiente cultural, de artes e ofícios", explica André, enquanto uns metros mais à frente três atores protagonizam um espetáculo de rua.

No meio da multidão, Emanuel destaca-se pelos bigodes de chocolate. Aos ombros da mãe, a criança viajou com os pais, Cátia Nunes e Hélder Gomes, o irmão Diego e a prima Ema, desde Oliveira de Azeméis. "Este ano, está muito bom e muito diversificado", observa a mãe. Apesar de ter dificuldade em identificar do que mais gostou, diz que vale sempre a pena fazer os cerca de 500 quilómetros.