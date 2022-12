Magia de Vila Natal de Óbidos atrai visitantes de todo o país

Evento, que termina dia 21, destaca-se por ter diversas atividades e animadores. Já recebeu 74 mil pessoas desde 30 de novembro

Mauro Rodrigues, 45 anos, pulava energicamente, ao som de Barbie Girl, com a filha Madalena, 6 anos, na discoteca da Vila Natal, em Óbidos, imitando a coreografia da duende de serviço. À semelhança das edições anteriores, a diversidade de atividades e a animação, concentradas sobretudo dentro das muralhas do castelo, atraíram pessoas de todo o país. Residente em Póvoa de Santa Iria, Mário Rodrigues começou a ouvir música, a partir de uma jukebox, e desafiou a filha para dançar com ele na Discobrilho, espaço decorado com bolas de espelhos, onde várias meninas se empenhavam para seguir os passos da duende. "Foi uma experiência aterrorizadora, porque não tenho muito jeito para dançar", gracejou na tarde deste sábado.

Na fila do comboio, Susana Afonso, 39 anos, veio com um grupo de amigos de Castelo Branco, a mais de 160 quilómetros de distância, para conhecer a Vila Natal. "Parece que estamos noutra realidade. Quem gosta da magia do Natal tem de vir visitar", recomenda. "Vamos estar aqui o dia inteiro, porque há muitas atividades para pais e filhos, como a confeção de brinquedos ou a decoração de bolachas", explica. "A Carolina [cinco anos] está eufórica", diz ao JN.