Óbidos isenta ou reduz contas da água de famílias e empresas

A Câmara de Óbidos deliberou, na reunião de sexta-feira, isentar do pagamento ou reduzir o valor das faturas de água às famílias cujos rendimentos tenham sido afetadas pela "situação excecional decorrente da Covid-19".

Todas as medidas de apoio aos munícipes e às empresas foram aprovadas por unanimidade.

O executivo determinou ainda isentar do pagamento os beneficiários de rendas sociais, assim como os utilizadores dos Programas Municipais, até junho de 2020. Os apoios de emergência social dirigidos às famílias, às instituições sociais, e à aquisição dos bens, serviços e equipamentos necessários no âmbito do combate ao novo coronavírus também serão reforçados.

A pensar na segurança dos utentes e dos profissionais das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e de outras entidades de acolhimento de crianças e idosos, será reforçado, de igual forma, o apoio financeiro, para permitir a "contratação de mais recursos humanos e a rotação de equipas".

Durante a reunião de Câmara, que decorreu através de videoconferência, foi assumido ainda o compromisso de "acelerar o pagamento de apoios no âmbito dos programas sociais, culturais e desportivos", e de reduzir o prazo médio de pagamentos a todos os fornecedores do Município.

Na sequência da declaração do Estado de Emergência, será ainda suspenso ou reduzido o pagamento da fatura da água dos estabelecimentos comerciais encerrados ou afetados, assim como das rendas dos estabelecimentos municipais, nas mesmas circunstâncias, até 30 de junho de 2020.

"As famílias e as empresas têm aqui um conjunto de medidas que, na nossa opinião, vão ao encontro das suas necessidades mais imediatas", declarou o presidente do Município, Humberto Marques, no site da Autarquia Óbidos Diário. "À medida que o tempo for avançando, ajustaremos tudo o que nos for possível", promete.

Os interessados em beneficiar destas medidas poderão obter mais informações em ​​​​​​​www.cm-obidos.pt.