Óbidos lança Prémio Literário Lusófono

A Câmara de Óbidos estabeleceu uma parceria com a Câmara de Comércio Portugal Moçambique para criação do Prémio Literário Lusófono. O ​​​​​​​objetivo passa por estimular a produção de obras literárias, em português, com o intuito de promover novos escritores.

O galardão, resultado da parceria entre a Câmara de Óbidos e a Câmara de Comércio Portugal Moçambique, vai premiar os melhores autores, mostrando a relevância literária e cultural dos territórios que integram a comunidade de falantes de português. Prevê-se que em 2021 se possa realizar a primeira edição do prémio.

