Óbidos Vila Gaming atrai 20 mil pessoas em quatro dias

Evento proporcionou aos jovens conhecerem as últimas novidades e aos adultos de regressarem aos anos 80.

A Óbidos Vila Gaming, promovida pela primeira vez pelo município, atraiu cerca de 20 mil pessoas, entre os dias 4 e 7 de maio. A afluência ao evento superou as expectativas do presidente da autarquia, Filipe Daniel, que quer atrair mais escolas na segunda edição, prevista para 2025.

O autarca revela ao JN que vão ser convidadas as escolas dos 12 concelhos da Comunidade Intermunicipal do Oeste, para participarem da próxima edição da Óbidos Vila Gaming, nos dois primeiros dias do evento: uma quinta e uma sexta-feira.

"Queremos envolver mais as escolas, para os alunos terem oportunidades de contactar com profissões de futuro, ligadas aos jogos e à produção de conteúdos", justifica Filipe Daniel. "Este ano, tivemos escolas de Vila Nova de Gaia, que ficaram muito entusiasmadas com o evento."

Filipe Daniel quer manter o modelo da Óbidos Vila Gaming em 2025, que teve como objetivo pôr a jogar pais e filhos. Os primeiros numa tenda com jogos dos anos 80, e os jovens e as crianças em vários espaços onde puderam conhecer as últimas tecnologias.

Apesar de as pessoas poderem experimentar os cerca de 220 postos de jogo disponíveis, o autarca garante que, para evitar a formação de grandes filas, houve o cuidado de lhes ir pedindo para darem a oportunidade a outros de jogarem, sem que fosse levantado qualquer problema.

Tendo em conta que o preço cobrado pelos bilhetes era de dez euros por adulto e oito euros a partir dos 12 anos, o município não conseguiu recuperar os 250 mil euros investidos, pelo que vão procurar patrocinadores para a próxima edição.