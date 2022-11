Óbidos Vila Natal abre dia 30 com divertimentos gratuitos na Cerca do Castelo

JN/Agências Hoje às 15:38 Facebook

A edição 2022 da Vila Natal arranca em Óbidos no dia 30 e este ano os divertimentos dentro da Cerca do Castelo serão gratuitos para quem tiver bilhete para o evento.

Segundo o presidente do município, Filipe Daniel, este ano a iniciativa conjugará "o brilho, a sustentabilidade e os valores desta quadra natalícia", tendo como principal novidade a disposição dos divertimentos ao longo da vila, do distrito de Leiria.

Quem tiver bilhete para o evento não terá de pagar à parte qualquer divertimento que esteja na Cerca do Castelo e os divertimentos pagos, como o carrossel e a pista de gelo ficarão, respetivamente, na Porta da Vila e na Praça de Santa Maria, funcionando de forma independente do Óbidos Vila Natal, de acordo com um comunicado da autarquia.

"Com o ingresso, os visitantes, na Cerca do Castelo, poderão usufruir de todos os divertimentos, uma vez que estão incluídos no preço do bilhete, como a rampa de gelo, o comboio de Natal, trampolins, entre muitas outras atividades", explica o administrador executivo da empresa municipal Óbidos Criativa, Ricardo Duque, citado no comunicado.

De acordo com o responsável, a edição 2022 da Vila Natal contará com "várias atrações para toda a família", no âmbito de "uma programação intensa e diversificada que, aliada à música e iluminação das ruas, procura a valorização do comércio local e a promoção do espaço público como um local de encontro e partilha".

Este ano com enfoque "nas tradições mais portuguesas aliadas ao imaginário desta quadra", o Óbidos Vila Natal proporcionará aos visitantes espetáculos de Natal, o "apeadeiro das guloseimas", oficinas e ateliês, jogos, pinturas faciais, a "Quinta Mágica", a "Aldeia do Presépio Português, o "Chalé do Pai Natal", uma rampa de gelo, o comboio de Natal, trampolins, "entre muitas outras diversões e animação, a decorrer na Cerca do Castelo e acessíveis através do bilhete geral", acrescenta Ricardo Duque.

Na nota, a Câmara Municipal lembra ainda que desde há uns anos que adquiriu a sua própria iluminação, em LED de baixa intensidade, feita de módulos adaptáveis, permitindo diversos desenhos de luz, consoante as necessidades.

"Óbidos não se lembrou apenas da sustentabilidade agora", refere o presidente da autarquia no comunicado, sublinhando que "as soluções de iluminação adquiridas já há alguns anos, com LED de baixa intensidade, assim como a sua aplicação, mostram essa preocupação constante desde sempre".

O Óbidos Vila Natal estará aberto ao público a partir das 11 horas e até às 17 horas, 18 horas ou 20 horas, dependendo dos dias, encerrando no dia 25 de dezembro.