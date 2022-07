Técnica de turismo vai ser Dona Urraca na feira de Óbidos

Maria Anabela Silva Hoje às 19:43 Facebook

Bertina Pinheiro vai estar nos desfiles do Mercado Medieval que decorre até ao dia 31. Esperam-se milhares de visitantes.

De dia, é técnica de turismo, ao final da tarde, rainha. Vai ser assim a vida de Bertina Pinheiro enquanto durar o Mercado Medieval de Óbidos. Depois de dois anos de interregno, o evento está volta às ruas da vila, este ano tendo como mote o casamento de D. Afonso II e Dona Urraca de Castela, a primeira rainha a receber Óbidos como dote. O certame arrancou esta quinta-feira e vai prolongar-se até ao dia 31 de julho.

Apaixonada pela Idade Média, Bertinha Pinheiro, de 40 anos, estreia-se, este ano, no papel principal de uma grande encenação e logo na pele de uma rainha e na sua terra. Com alguma experiência no teatro amador, já tinha, em edições anteriores, participado na animação no certame, mas agora "é mais a sério".