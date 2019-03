Poucas pessoas em protesto contra o executivo de Pedrógão Grande

Francisco Pedro Hoje às 13:28 Facebook

Cerca de 20 pessoas estão concentradas em frente à Câmara de Pedrógão Grande a protestar contra o executivo camarário, liderado por Valdemar Alves, que os manifestantes apelidam de "corrupto".

A manifestação foi convocada para protestar contra a forma como estão a ser geridos os bens doados às vítimas dos incêndios de julho de 2017, em Pedrógão Grande.

Os manifestantes empunharam vários cartazes com palavras de ordem, nas quais acusam o executivo camarário de corrupção e peculato .

"Sou do povo e não compactuo com isto. Onde estão os nosso políticos", disse Belita Reis, natural do Porto e uma das manifestantes mais ativas no protesto.

"Tem de se abrir uma comissão independente que pegue nisto. Não posso fazer parte deste silêncio e permitir o que se está a passar. A justiça e governo têm de agir", disse Luís Paulo Fernandes, deputado municipal eleito pelo PSD.

A presença dos manifestantes não agradou a alguns moradores de Pedrógão Grande e chegou a gerar alguns momentos de tensão e trocas de palavras mais quentes entre as duas partes.

"Acredito na minha terra e no meu concelho. Não posso aceitar que apareçam pessoas de fora a insultar os eleitos pelo povo", disse José Seco Cruz, deputado municipal eleito pelo PS.