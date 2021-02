Memorial milionário a vítimas dos fogos gera contestação

Alexandra Lopes Hoje às 14:00 Facebook

Habitantes de Pedrógão Grande acham valor excessivo. Arquiteto Souto de Moura acredita que lago vai salvar muitas vidas quando houver fogos.

O investimento de 1,8 milhões de euros na construção do memorial às vítimas dos incêndios de 2017 gerou mal-estar entre os habitantes de Pedrógão Grande, que consideram o valor muito elevado, tendo em conta que ainda há casas e barracões por recuperar. Autor do projeto, Souto de Moura defende que a intervenção é fundamental para combater os fogos, pois os bombeiros podem abastecer-se de água no lago.

O arquiteto explica que a obra implicará o corte da montanha, a realização de um furo profundo e a criação de um lago, após a impermeabilização do terreno com uma tela, sobre a qual serão depositadas terra e pedras. Será construído ainda um aqueduto para projetar a água sobre o lago e um memorial com os nomes das 118 vítimas dos fogos de junho e outubro de 2017.