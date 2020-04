Morreu esmagado por atrelado que manobrava

Ontem às 23:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, na casa dos 30 anos, morreu quando manobrava um veículo pesado, em Venda da Gaita, Pedrógão Grande, este sábado à noite.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro, o acidente ocorreu pouco antes das 21 horas.

A GNR adiantou ao JN que a vítima era o condutor do veículo, e que ao "manusear mal" o reboque terá ficado esmagado por baixo deste.

No local estiveram os Bombeiros de Pedrógão Grande, a GNR o INEM com uma equipa de Coimbra e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Avelar, no total de 13 operacionais apoiados por seis veículos.