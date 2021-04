Tartaruga leopardo encontrada a vaguear em rua de Pedrogão Grande

Hoje às 16:33 Facebook

A GNR, através do Núcleo de Protecção do Ambiente (NPA) de Pombal, resgatou, esta segunda-feira, dia 5 de abril, uma tartaruga leopardo africana que se encontrava a vaguear numa rua em Vila Facaia, concelho de Pedrogão Grande, Leiria.

Numa nota de imprensa, a GNR explica que, na sequência do alerta de um popular, elementos do NPA deslocaram-se ao local e recolheram a tartaruga. Trata-se de um exemplar de espécie Stigmochelys pardalis (tartaruga leopardo africana), "com 40 centímetros de comprimento e dez quilos de peso".

