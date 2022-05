Barco de pesca encalhou ao largo de Peniche

Maria Anabela Silva Hoje às 13:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um barco de pesca, com cinco pessoas a bordo, encalhou, esta terça-feira de madrugada, ao largo de Peniche. Os tripulantes foram retirados sem qualquer ferimento e a embarcação acabou por ser libertada ao início da manhã.

Segundo o comandante da Capitania do Porto de Peniche, Artur Simas Silva, o alerta foi dado por volta da 1.30 horas. "A embarcação encalhou a cerca de 20 metros da costa junto à Praia da Consolação", conta o capitão, que diz desconhecer as causas do incidente.

As cinco pessoas que seguiam a bordo "estão todas bem" e o barco "desencalhou" com as primeiras marés do dia, encontrando-se agora "a caminho" do Porto de Peniche, para "reparação".

Ao que o JN apurou, embarcação em causa, com o nome de "Avô Rita", dedica-se à pesca artesanal e é de Peniche.