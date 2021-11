Homem morre em despiste em Peniche

JN/Agências Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu, durante a tarde desta segunda-feira, na sequência do despiste de um veículo ligeiro de passageiros na Serra d'El Rei, no concelho de Peniche, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, o despiste ocorreu cerca das 17.20 horas, na Estrada Municipal 571, entre Bolhos e Serra d'El Rei, e vitimou o único ocupante da viatura.

No local estiveram oito operacionais, apoiados por quatro viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Peniche, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica.