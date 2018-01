Cadáver de vaca removido de praia 17 horas após o alerta

Hoje às 11:56 Facebook

O cadáver de uma vaca foi, este sábado, recolhido da Praia da Gamboa, em Peniche, depois de um cidadão ter alertado na sexta-feira à tarde as autoridades para a presença do corpo no areal.

O capitão do Porto de Peniche, Serrano Augusto, disse à agência Lusa que o alerta foi recebido pela Polícia Marítima pelas 15.30 horas de sexta-feira.

Os serviços da autarquia já removeram o animal e a enviaram-no para aterro ao fim de quase 17 horas, pelas oito horas deste sábado.

As circunstâncias em que o cadáver da vaca apareceu na praia são desconhecidas, uma vez que o animal, em estado de decomposição, já não possuía brinco de identificação.