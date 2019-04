Hoje às 15:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um choque entre dois veículos pesados fez dois mortos, esta sexta-feira, no IP6 em Peniche, que está cortado nos dois sentidos.

O alerta foi dado às 14.47 para um incidente no quilómetro 7,4 no IP6, disse, ao JN, fonte do CDOS de Leiria.

Para o local foram mobilizados 14 veículos, 38 operacionais e um helicóptero do INEM.

Na sequência do acidente, morreram duas pessoas e há ainda a registar três feridos.