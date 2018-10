Morre a caminho do trabalho numa colisão em Peniche

Francisco Pedro Hoje às 11:45 Facebook

Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou este domingo de manhã um morto e dois feridos ligeiros, na estrada que liga Peniche ao Baleal, no distrito de Leiria.

A vítima mortal, um homem com cerca de 40 anos, deslocava-se para o trabalho quando ocorreu o acidente.

Segundo José António Rodrigues, comandante dos Bombeiros Voluntários de Peniche, o choque ocorreu pelas 07.18 horas, na estrada municipal entre Peniche e o Baleal, numa zona de curva.

Por razões que estão por apurar, os dois veículos embateram e o condutor de uma das viaturas ficou encarcerado. Os bombeiros ainda efetuaram manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito viria a ser declarado no local pelo médico do INEM.

As outras duas vítimas do acidente, dois jovens com idades na casa dos 25 anos, que seguiam na segunda viatura, sofreram ferimentos ligeiros mas recusaram ser transportados ao hospital, adiantou José António Rodrigues ao JN.

Os Voluntários de Peniche mobilizaram para esta ocorrência 10 operacionais, auxiliados por cinco viaturas. Participaram ainda nas operações elementos da GNR, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) das Caldas da Rainha, e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Peniche.