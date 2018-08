Nove feridos após colisão de vários carros em Peniche

Ontem às 20:57 Facebook

Nove pessoas ficaram feridas numa colisão de várias viaturas registada este domingo, na zona de Peniche, disse uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O acidente, envolvendo diversos veículos cujo número não foi possível verificar, ocorreu cerca das 16.15 horas no Itinerário Principal 6 (IP6), em Atouguia da Baleia, naquele concelho do distrito de Leiria.

A fonte do CDOS adiantou que "todas as vítimas são feridos leves, que necessitaram de assistência hospitalar".

Estiveram no local 26 operacionais, com dez viaturas, entre bombeiros, profissionais da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).