Pescador morre em acidente num barco na zona de Peniche

Um pescador de 54 anos morreu, esta quinta-feira, após um acidente a bordo de uma embarcação de pesca que estava no mar na zona de Peniche, disse à Lusa porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) recebeu um pedido de ajuda pelas 17.01 horas, para um acidente a bordo de uma embarcação de pesca que estava a cerca de cinco milhas do Cabo Carvoeiro, na zona de Peniche, estando um homem inconsciente a bordo", disse à agência Lusa o comandante Fernando Fonseca, porta-voz da AMN.

Segundo a mesma fonte, por indicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Coimbra, o Capitão do Porto de Peniche ativou de imediato a embarcação salva-vidas "Vigilante", que se deslocou para o local com uma equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) e dois socorristas dos Bombeiros Voluntários de Peniche a bordo.

A embarcação chegou ao local pelas 17.42 horas e transportou a vítima para o Cais da Ribeira, onde atracou pelas 18.06 horas, tendo depois sido transportado ao hospital.

"Apesar dos cuidados prestados, fomos informados que a vítima acabou por falecer. A informação que temos é que o aparelho de recolha da rede tem umas argolas e roldanas e que uma roldana se terá soltado e acertou na cabeça da vítima. A Polícia Marítima está a investigar a ocorrência", acrescentou.

A vítima mortal é um pescador de 54 anos, da zona de Peniche, e a autarquia está já a disponibilizar apoio psicológico à família.