Vaca deu à costa em Peniche

Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O cadáver de uma vaca foi encontrado, esta sexta-feira, junto ao mar da praia de Peniche de Cima, no concelho de Peniche, em Leiria.

Nas imagens do acontecimento insólito, entretanto captadas e partilhadas na Internet, o animal surge deitado, sem vida e com sinais de decomposição, na zona de rebentação das ondas.

As circunstâncias em que o animal foi aparecer no local ainda permanecem desconhecidas, segundo fonte da Capitania do Porto de Peniche.

O animal só será retirado da praia este sábado, pelos serviços da Câmara Municipal de Peniche.

Menos insólita foi a situação registada também esta sexta-feira na Póvoa de Varzim, quando uma foca bebé deu à costa.