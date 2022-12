Abiul ficou destruída pelo fogo mas não tem direito a apoios

Marcelo Rebelo de Sousa visitou freguesia de Pombal que ficou de fora das ajudas do Governo a áreas afetadas pelos incêndios no verão.

A freguesia de Abiul, em Pombal, sofreu graves danos com os incêndios do verão. Houve uma grande área de floresta ardida, culturas agrícolas destruídas e casas - quer de primeira, quer de segunda, habitação - totalmente consumidas pelas chamas.

Mas como, no total, não ardeu mais de 10% do concelho - requisito estipulado pelo Governo para a atribuição de ajudas financeiras -, os habitantes de Abiul não têm direito a apoio. O presidente da República visitou a freguesia, ontem, aproveitando o dia de Natal para procurar uma solução que possa auxiliar as vítimas dos incêndios.

"O critério adotado [para os apoios] atendia aos concelhos. Era preciso que a área atingida fosse superior a 10%. Aqui, é muito superior a isso, mas na freguesia. No concelho, não", explicou Marcelo Rebelo de Sousa, que visitou Abiul ao início da tarde.

O presidente da República deixou claro que a sua visita à freguesia ia servir para "ver, fazer o levantamento e ver se é possível encontrar alguma solução" para ajudar a população de Abiul. "Na parte da florestação, as coisas estão a avançar. Mas na parte da agricultura e da habitação, ainda não. Teria que se encontrar uma forma de compatibilizar aquilo que foi definido na altura [pelo Governo], com a situação concreta de casos-limite, como este", sublinhou o chefe de Estado.

Seis milhões de prejuízos

Segundo a Câmara de Pombal, os incêndios do verão causaram, em Abiul, prejuízos na ordem dos seis milhões de euros. E Pedro Pimpão, presidente da Autarquia, esperava, ontem, que a visita do presidente da República pudesse ser um impulso para que a população seja ajudada. O o autarca entregou "em mão, um relatório de levantamento de danos" que, só na dimensão agroflorestal, são já "superiores a 5,6 milhões" .

"É um dia de reforço da esperança para população, que passou por momentos muito difíceis em julho. E que precisa também de ser apoiada, para fazer face aos danos daquilo que foi a tragédia que assolou este território", realçou, em declarações à TSF. Marcelo aproveitou a tarde para visitar os locais da freguesia mais afetados pelo fogo.