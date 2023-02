Aluno de 12 anos agredido por colega foi internado no hospital de Leiria

Um aluno, de 12 anos, do Colégio João de Barros, em Pombal, foi agredido por outro estudante do estabelecimento de ensino, na segunda-feira. Na sequência do ato violento, foi transportado para o hospital de Leiria, onde permanecerá internado.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano, conta que "o jovem tinha um traumatismo numa vista e sinais de ter tido uma hemorragia nasal, que já estava controlada".

"Estava consciente, orientado e com alguma sonolência", acrescenta o comandante da corporação de bombeiros. "A sonolência é um sintoma de que poderá ter traumatismo ou alguma outra lesão", acrescenta.

Quando os dois elementos da corporação chegaram ao colégio, a vítima encontrava-se no recreio, acompanhado pela mãe. O adolescente foi transportado de ambulância até ao hospital de Leiria, onde ainda se encontrará internado, para ser submetido a uma cirurgia.

Paulo Albano assegura que a agressões entre jovens do concelho de Pombal não são habituais.

O alerta foi dado ao Centro Distrital de Operações de Socorro às 14.40 horas.