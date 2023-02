Aluno de 12 anos agredido por colega foi operado ao olho

Um aluno de 12 anos do Colégio João de Barros, em Pombal, que foi agredido a soco por um estudante de 17 anos, foi operado ao olho no Hospital Pediátrico de Coimbra, e teve alta quinta-feira, revela ao JN fonte do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. O caso foi participado ao Ministério Público pela GNR e o colégio abriu um processo disciplinar ao agressor.

O ato de violência ocorreu na segunda-feira, no recreio do estabelecimento de ensino, e o jovem foi socorrido pouco depois das 14.40 horas pelos Bombeiros Municipais de Pombal, que o transportaram para o hospital de Leiria.

No dia seguinte, Duarte foi transferido para o Hospital Pediátrico de Coimbra, onde foi alvo da intervenção cirúrgica, e regressou ontem a casa, em Pombal.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano, contou ao JN que, quando chegaram ao colégio, "o jovem tinha um traumatismo numa vista e sinais de ter tido uma hemorragia nasal, que já estava controlada".

"Estava consciente, orientado e com alguma sonolência", acrescentou Paulo Albano. "A sonolência é um sintoma de que poderá ter traumatismo ou alguma outra lesão."

Agressor "calmo"

"Um deu um murro ao outro, porque, segundo o agressor, estava cansado do agredido lhe chamar palhaço", relatou ao JN Valter Branco, diretor do Colégio João de Barros. "O agressor é um aluno calmo, pelo que algo terá acontecido para agir desta forma inesperada", acredita. Considera, por isso, que se tratou de um "ato ocasional, que resultou de uma reação desproporcionada".

Para esclarecer os factos que estiveram na origem do ato de violência, o diretor do colégio abriu um processo disciplinar ao agressor, no âmbito do qual será ouvido, tal como a vítima e outras testemunhas. Quanto a Duarte, diz que o conhece "menos bem".

Em declarações ao JN, fonte da GNR de Leiria revela que foi elaborado um auto de notícia, com base na informação transmitida pela escola e pelos pais da vítima, que foi remetido para Tribunal de Pombal. Caso o Ministério Público entenda que há matéria para investigar, competirá à GNR ouvir a vítima, o agressor e testemunhas. "Os pais também podem apresentar uma queixa-crime."

Num gesto de solidariedade, os colegas da equipa e os treinadores da Associação Cultural de Carnide, em Pombal, tiraram uma fotografia no campo de futebol, onde se lê: "Duarte, estamos contigo". A mensagem, publicada no Facebook, condena a violência como forma de expressão. "Um dos nossos atletas infantis sub13 foi violentamente agredido por um outro jovem na escola, estando hospitalizado numa recuperação que se espera delicada."

"A equipa do Duarte e o clube quiseram manifestar-se num gesto simbólico que estão do lado dele neste momento e esperam por ele em breve, num local onde só o amor ao desporto que os une tem lugar", refere o post.