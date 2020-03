Autoridade de Saúde Pública de Pombal vai ter área dedicada ao Covid-19

Alexandra Barata Hoje às 14:11 Facebook

A Autoridade de Saúde Pública do concelho de Pombal vai ter uma área dedicada ao Covid-19 (ADC - Comunidade de Pombal), no Pavilhão das Atividades Económicas, Desportivas e Culturais, a partir de segunda-feira, dia 30 de março, informa em comunicado. O espaço estará a funcionar todos os dias da semana, entre as 8 e as 20 horas.

A adaptação do Pavilhão das Atividades Económicas foi assegurada pela Câmara de Pombal, que irá colocar sinalética vertical na cidade, para definir os circuitos de acesso ao local. "Com oito salas de observação, esta instalação permitirá triar os casos suspeitos de infeção por Covid-19, numa área completamente isolada dos restantes utentes", explica a Autarquia no site.

"Além de evitar a propagação do vírus entre os utentes que recorrem ao Centro de Saúde, pretende-se também identificar, de forma mais rápida e ágil, os casos de infeção pelo vírus", acrescenta o Município de Pombal, na página da Internet.

A Autoridade de Saúde Pública do concelho de Pombal disponibiliza os contactos 236 200 970 e o endereço eletrónico gcidadao.pombal@arscentro.min-saude.pt para prestar esclarecimentos adicionais.

O Pavilhão das Atividades Económicas localiza-se na Zona Desportiva - Rua de Leiria, em Pombal.