Biblioteca de Pombal cria cacifos para entrega de livros em segurança

A Biblioteca Municipal de Pombal criou um serviço de empréstimo domiciliário de livros, em regime "take away", que recorre à utilização de cacifos externos com códigos numéricos que evitam aglomerações e a necessidade de contacto presencial.

"Com esta nova metodologia de empréstimo domiciliário, iremos permitir que o leitor, no horário que mais lhe convir e sem o risco de aglomeração de pessoas ou contacto presencial, consiga levantar o seu livro no exterior da Biblioteca, mediante a utilização do código referente à gaveta do cacifo que lhe faremos chegar via correio eletrónico", explica Nelson Pedrosa, coordenador da biblioteca.

Para utilizarem o "Cacifo de Leituras" - assim se designa o projeto -, os utentes devem consultar previamente o catálogo online da Biblioteca, escolher o livro, CD ou DVD que pretendem, e efetuar a reserva por telefone ou por e-mail. Depois, ser-lhe-á atribuído o número do cacifo e o respetivo código para poderem levantar o produto requisitado. A devolução é feita da mesma forma.

Com esta iniciativa, os responsáveis pelo espaço público pretendem manter viva a importância social e formativa, mantendo o livre acesso ao livro e à música a quem já estava ou ficou em condições económicas difíceis, por forma a ajudar a combater o isolamento, a exclusão e a desinformação.