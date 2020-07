Câmara de Pombal colabora com Alzheimer Portugal para criar "Café Memória"

Hoje às 16:59 Facebook

Proporcionar a partilha de experiências, apoio emocional e informação a pessoas com problemas de memória ou demência, aos familiares e cuidadores, é a missão principal do "Café Memória" que a delegação Centro da Alzheimer Portugal pretende instalar em Pombal.

Na última reunião de Câmara, a autarquia aprovou um protocolo que viabiliza aquela iniciativa, que envolve também a empresa Sierra Portugal, SA., e a Associação de Pais e Educadores para a Infância de Pombal.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia, no âmbito do protocolo, o Município compromete-se a ceder, a título gratuito, a utilização da Biblioteca Municipal para a realização das sessões do "Café Memória".

