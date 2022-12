Cinco desalojados no distrito de Leiria, onde o rio Lis galgou as margens

Um casal com dois filhos, de 12 e 16 anos, foi aconselhado a abandonar a habitação, esta manhã, na sequência do desabamento de um muro de suporte de terras, de uma altura de três metros. A casa localiza-se na Rua de Santa Teresinha, Governos, Pombal.

"Com a água da chuva, a terra aumentou o peso sobre o muro e fez com que cedesse", justifica Paulo Albano, comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal. "Se continuar a chover, o segundo muro pode ceder e há o perigo de atingir as traseiras da casa."

Ao lado, há outras habitações, mas Paulo Albano assegura que "o muro é mais resistente, pelo que não está em risco de rutura". O comandante explica que a avaliação da situação foi feita ainda por engenheiros civis do município, que também foram da opinião de que era mais seguro a família sair de casa.

A família foi realojada. "Quanto ao muro, terão de ser os proprietários a resolver", afirma Paulo Albano, pois "a propriedade é privada". Os bombeiros resgataram ainda um cão e galinhas.

Telhado desaba

Já ao início desta tarde, o mau tempo provocou o desabamento de um telhado de uma habitação no lugar de Rabaceira, em Caldas da Rainha, informa o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria. A moradora desta casa também foi realojada.

Em Leiria, esta terça-feira, o rio galgou as margens em "quatro ou cinco sítios" das Fontes, povoação das Cortes onde nasce o rio Lis, mas atingiu apenas campos agrícolas, relata ao JN Raul Testa, morador. "Ontem, caiu um muro de uma propriedade privada, para a estrada, mas não houve mais danos materiais."

O CDOS acrescenta que na Serra Porto Urso, em Amor, o rio também transbordou para as margens e para a estrada, mas sem impedir a circulação automóvel.