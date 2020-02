JN/Agências Hoje às 18:50 Facebook

Um homem de 32 anos morreu, este domingo, na sequência do despiste do motociclo que conduzia, em Santorum, no concelho de Pombal.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o acidente ocorreu pelas 15.04 horas, em Santorum, local da freguesia e concelho de Pombal, no distrito de Leiria.

Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros de Pombal, da PSP e do INEM, no total de oito operacionais e quatro viaturas, disse à Lusa a mesma fonte.