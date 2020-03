Despiste faz dois mortos em Pombal

JN Hoje às 11:25 Facebook

Duas pessoas morreram após o despiste de um carro, na madrugada deste domingo, em Mata do Casal Galego, em Pombal. Do acidente resultaram ainda dois feridos graves e um ferido ligeiro.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta foi dado às 3.21 horas deste domingo. Tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira, com cinco ocupantes. Dois desses morreram, outros dois ficaram com ferimentos graves e um com ferimentos ligeiros.

Para o local foram mobilizados 14 veículos e 32 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR.