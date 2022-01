Gatos em Pombal infetados por vírus contagioso e mortal

Alexandra Barata Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Serviço de Veterinária do Município de Pombal detetou a existência de gatos mortos em telhados, infetados por Parvovírus, junto ao largo S. Sebastião, próximo do centro da cidade.

Embora seja transmitida apenas entre felinos, a médica veterinária municipal, Dina Loureiro, garante que esta "patologia é grave, altamente contagiosa e caracterizada por uma elevada mortalidade".

O alerta foi dado na esquadra da PSP, após terem sido encontrados três gatos mortos, em telhados, no final da passada semana.

"Adicionalmente, foi retirado um outro felino, ainda com vida, prostrado e com dificuldades respiratória e ataxia [falta de coordenação de movimentos]", explica a Autarquia, em comunicado.

Para evitar que outros gatos sejam infetados, o Município aconselha os moradores a manter os animais de estimação em casa. Além disso, deixou no local jaulas, para a "recolha de outros animais que pudessem, eventualmente, deambular por ali" e que não tenham dono.

"O Serviço de Veterinária do Município de Pombal tem estado a colaborar com as autoridades na respetiva investigação, nomeadamente no esclarecimento de quaisquer dúvidas que possam ser levantadas sobre o ocorrido", garante.