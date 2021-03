GNR identifica casal por furto de mais de 70 mil euros em Pombal

Hoje às 16:37 Facebook

O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Pombal, identificou, esta segunda-feira, um casal por furto em residência, tendo sido recuperados mais de 70 mil euros furtados, no concelho de Caldas da Rainha.

No âmbito de uma investigação por furto em residência, que ocorreu em dezembro de 2020 no concelho de Pombal, os militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, no concelho de Caldas da Rainha, refere uma nota de imprensa.

