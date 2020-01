Hoje às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu vítima de um atropelamento,na tarde desta sexta-feira, na Estrada Nacional 109, na localidade de Marinha da Guia, concelho do Pombal.

O acidente com um automóvel aconteceu ao final da tarde na EN109, junto à localidade de Marinha da Guia, concelho do Pombal. O homem não resistiu ao embate da viatura e morreu no local.

O alerta, dado cerca das 18.50 horas, motivou a presença dos Bombeiros e GNR do Pombal, além de duas viaturas do INEM.