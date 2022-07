Incêndios: População vive cenário de terror em Pombal e Ansião

Esta terça-feira, uma mulher ficou com 70% do corpo queimado em Vale Perneto, uma casa foi engolida pelas chamas em Mogadouro de Baixo, e dois carros ficaram destruídos em Zambujais.

A tristeza está espelhada no rosto de Filipe Lopes, 41 anos, e as palavras saem-lhe a custo. Ontem, a mulher, Sabine, de 38 anos, ficou com 70% do corpo queimado, quando tentou resgatar o tio de casa, durante um incêndio em Vale Perneto, freguesia de Abiúl, em Pombal. O idoso "não teve qualquer problema de maior", mas Sabine ficou internada no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

Filipe Lopes esclarece que a mulher não ficou com queimaduras de segundo e de terceiro grau por ação direta do fogo, mas devido à intensidade do calor. "Só afetou a pele", explica, mas apanhou-lhe o corpo todo. "Só se livraram os pés", acrescenta, comovido. Impedido de passar devido às chamas, foi o INEM que levou Sabine para o hospital e a Junta de Freguesia que transportou as duas filhas, de 7 e 12 anos, de casa dos avós para Abiúl, quando começaram a evacuar a população.