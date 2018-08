Acidente com camião faz dois mortos em Pombal

Francisco Pedro 07 Maio 2018 às 20:27 Facebook

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias provocou, esta segunda-feira, duas vítimas mortais - um homem e uma mulher - no IC-2, em Matos da Ranha, no concelho de Pombal.

O condutor do pesado ficou em choque e foi assistido no local, mas não necessitou de outros cuidados médicos.

O acidente ocorreu às 19.15 horas, quando o ligeiro, um Peugeot 205, tentava entrar no IC-2 e foi abalroado lateralmente com grande violência, pelo pesado.

O condutor do automóvel, um homem de 70 anos, terá tido morte imediata, assim como a acompanhante, uma mulher, cuja identificação estava ainda por apurar pelas autoridades. Depois de desencarcerados, os corpos foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra, para serem autopsiados.

Após o embate, o pesado chocou contra um poste de eletricidade, o que obrigou à intervenção de uma equipa da EDP para cortar a energia elétrica, antes da remoção do camião, que seguia sem carga, no sentido sul-norte.

O motorista, de 51 anos, foi submetido ao teste de alcoolémia, que apresentou resultados negativos, segundo apurou o JN.

Depois de interrogado pela GNR seguiu para o hospital para fazer o despiste do eventual consumo de drogas, um procedimento obrigatório em acidentes rodoviários com vítimas mortais.

Para o socorro às vítimas foram mobilizados 18 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), GNR e Infraestruturas de Portugal, auxiliados por oito viaturas.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Leiria, que esteve no local a recolher elementos de prova.