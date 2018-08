30 Maio 2018 às 18:57 Facebook

Um acidente com um trator, em Pombal, provocou uma vítima mortal, esta quarta-feira, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Segundo a mesma fonte, o acidente com o trator agrícola ocorreu na Quinta do Regato, em Pombal, no distrito de Leiria, às 15.41 horas.

No local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Pombal, PSP e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida.