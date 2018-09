Seis mortos em choque frontal no IC8 em Pombal

Francisco Pedro e Luís Pedro Carvalho Hoje às 08:22, atualizado às 09:10 Facebook

Um choque frontal entre duas carrinhas de transporte de passageiros e carga provocou a morte a seis pessoas, esta segunda-feira de manhã, no IC8, em Pombal.

"Todos os ocupantes" morreram no local, confirmou Daniel de Matos, tenente da GNR, confirmando que o balaço final de vítimas mortais é de seis, corrigindo informação anterior prestada pela GNR de Leiria, de que existiriam nove mortos.

Até ao momento, foram retirados cinco corpos dos destroços das carrinhas, que transportariam trabalhadores de duas empresas e que tinham capacidade para seis passageiros cada uma. Os corpos ainda não foram identificados, mas sabe-se que são todos de homens adultos.

Daniel de Matos revelou ainda que uma das carrinhas acidentadas foi parada numa operação stop três quilómetros antes do local da colisão e que no seu interior seguiam quatro pessoas e ferramentas de trabalho. O nevoeiro terá sido um fator no acidente.

Segundo o site da Proteção Civil, no local encontram-se 33 operacionais apoiados por 13 viaturas. O alerta para o acidente foi dado às 7.04 horas desta segunda-feira.

Duas brigadas de investigação criminal de acidentes estão no local.

O IC8 faz a ligação entre a A 17, junto ao Outeiro do Louriçal (Pombal), e a A 23, perto de Vila Velha do Ródão.