Pais concorrem ao Orçamento Participativo e conseguem financiamento de 100 mil euros.

O Projeto de Apoio e Recursos para o Autismo abriu portas há cerca de um mês em Pombal para dar resposta a crianças que sofrem desta doença, disponibilizando uma terapia comportamental inovadora, pouco divulgada em Portugal. Patrick Mendes e Viviane Mendes descobriram que o pequeno Rafael, agora com 7 anos, sofria do espectro do autismo quando este tinha cerca de dois anos.

