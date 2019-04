Hoje às 16:53 Facebook

Equipamento irá nascer nas antigas instalações do jardim-de-infância.

José Manuel Marques, presidente da Junta do Louriçal, não podia estar mais satisfeito com a decisão da Autarquia de Pombal de avançar com a construção do novo Centro de Saúde no espaço onde antes funcionava o jardim-de-infância daquela freguesia.

