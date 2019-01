Despiste de carrinha na A1 deixa seis ocupantes encarcerados

Hoje às 09:47 Facebook

O despiste de uma carrinha na A1, entre os nós de Leiria e Pombal, causou seis feridos, que ficaram encarcerados no veículo.

As vítimas seguiam numa carrinha que se despistou para uma pequena ribanceira. Das seis vítimas, duas já foram retiradas da viatura e as outras quatro ainda estavam encarceradas cerca das 9 horas, disse à Lusa uma fonte do INEM.

A fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou que as vítimas "estavam conscientes".

No local do acidente, que ocorreu no sentido Norte/Sul, estavam às 09.15 horas, segundo o Comando Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, 30 operacionais, com o apoio de 12 veículos.

O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 144, foi dado às 07.59 horas.

Fonte do CDOS disse à Lusa que a autoestrada não está cortada e o trânsito está a fazer-se sem dificuldades.

No local estão ainda uma viatura médica do Hospital de Leiria, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital dos Covões (Coimbra), uma ambulância de suporte de vida de Pombal e quatro ambulâncias dos Bombeiros de Pombal e Soure.