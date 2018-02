Despiste de trator faz um morto em Pombal

Paulo Lourenço Ontem às 18:38 Facebook

Um homem de 60 anos morreu, este sábado à tarde, vítima do despiste do trator que conduzia numa zona de pinhal de Casal da Rola, no concelho de Pombal. A vítima teve morte imediata.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria adiantou ao JN que o acidente ocorreu por volta das 16 horas, num terreno de Casal da Rola, freguesia de Louriçal, Pombal. Ao que foi possível apurar, o homem perdeu o controlo do veículo agrícola, que capotou várias vezes antes de se imobilizar no fundo de um barranco.

O socorro, assegurado por cinco veículos e 11 operacionais, teve algumas dificuldades em chegar ao local do acidente, nomeadamente, para fazer descer o material de desencarceramento.

Quando os bombeiros chegaram à vítima, esta estava por baixo do veículo e já não apresentava sinais vitais.