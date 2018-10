Escritora de Pombal 14 vezes nomeada para o Nobel da Literatura

Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Por ocasião dos 20 anos da atribuição do Nobel da Literatura a José Saramago, o Jornal de Leiria evoca o percurso e a vida de Maria Madalena de Martel Patrício, escritora e aristocrata com origens em Pombal que foi 14 vezes proposta para aquele prémio.

Nos registos do Prémio Nobel da Literatura, que este ano não será atribuído, há um nome com ligações à região: o de Maria Madalena de Martel Patrício, escritora oriunda de uma família aristocrata com raízes em Pombal que, entre os anos 30 e 50 do século XX, foi, por 14 vezes, proposta para o mais importante galardão na área da escrita.

Leia mais em Jornal de Leiria